Прибуток українських підприємств за півроку зріс майже у два рази - до 462 млрд грн, - Шмигаль

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Telegram.



"За перші пів року прибуток українських середніх та великих українських підприємств склав 462 млрд грн. Це на 76% більше, ніж торік. Ці кошти стають важливим джерелом внутрішніх інвестицій та зростання зарплат", - написав Шмигаль.



Він додав, що упродовж шести місяців зростання відбулося також у деяких галузях економіки. Так, вперше за багато місяців зафіксоване зростання в агросекторі - на 2,5%. Крім того, металургія цьогоріч зросла на 7%, а машинобудування - на 10%.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb