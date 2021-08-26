Прибуток українських підприємств за півроку зріс майже у два рази - до 462 млрд грн, - Шмигаль
Прибуток українських підприємств за шість місяців 2021 року склав 462 млрд грн, що на 76% більше аналогічного періоду минулого року
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Telegram.
"За перші пів року прибуток українських середніх та великих українських підприємств склав 462 млрд грн. Це на 76% більше, ніж торік. Ці кошти стають важливим джерелом внутрішніх інвестицій та зростання зарплат", - написав Шмигаль.
Він додав, що упродовж шести місяців зростання відбулося також у деяких галузях економіки. Так, вперше за багато місяців зафіксоване зростання в агросекторі - на 2,5%. Крім того, металургія цьогоріч зросла на 7%, а машинобудування - на 10%.
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