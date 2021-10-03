Придбаний у Британії перший український криголам увійшов у Чорне море і прямує до Одеси

Прибуття "Росса" очікується протягом найближчих двох днів, передає Еспресо.TV з посиланням на одеську інтернетгазету Думська.net.



Це перший криголам, який за роки Незалежності з'явився "на озброєнні" у вітчизняних полярників.



В Україні судну оберуть нове ім'я.



Цей дослідний криголам Україна придбала в серпні 2021 року за символічні $5 млн. Він базуватиметься в Одесі і працювати в складі Національного антарктичного наукового центру.



Довідка



Криголам названий на честь Джеймса Кларка Росса - британського військового моряка і дослідника, який в середині XIX століття на кораблях "Терор" і "Еребус" здійснив наймасштабнішу на той час експедицію в Антарктику, а пізніше брав участь у пошуках зниклої експедиції Франкліна в Арктиці.



Криголам збудовано 1990 року.



Довжина судна - майже 100 метрів, водотоннажність - 5732 тонни.



Фактично, це плавучий дослідний інститут. На борту єкількалабораторій, а також системи лебідок, що дозволяють розміщувати наукове обладнання на кормі або в середній частині судна.



"Росс" може йти зі швидкістю два морських вузла (майже 4 км на годину) через рівне льодове поле товщиною один метр.



Нагадаємо, свою антарктичну наукову базу "Академік Вернадський" незалежна Україна теж отримала від британців.





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