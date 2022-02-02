Придбав амфетамін і канабіс, щоб збувати в місті: в Одесі поліція затримала 21-річного молодика

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.



"Під час санкціонованого обшуку, який проводили слідчі відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси в орендованому фігурантом помешканні, правоохоронці виявили амфетамін, PVP-сіль, канабіс, ваги, пакувальний матеріал, чорнові записи, мобільні телефони, банківські картки, грошові кошти та інші речові докази", - йдеться у повідомленні.



Зазначено, що дії хлопця кваліфікували за ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України.



Нині він затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу. За скоєне молодикові загрожує позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb