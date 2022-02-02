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Придбав амфетамін і канабіс, щоб збувати в місті: в Одесі поліція затримала 21-річного молодика

2 лютого, 2022 середа
18:39
Кримінал

В Одесі оперативники викрили правопорушника, що планував збут незаконно придбаних наркотичних речовин у місті

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

"Під час санкціонованого обшуку, який  проводили слідчі відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси в орендованому фігурантом помешканні, правоохоронці виявили амфетамін, PVP-сіль, канабіс, ваги, пакувальний матеріал, чорнові записи, мобільні телефони, банківські картки, грошові кошти та інші речові докази", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що дії хлопця кваліфікували за ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України.

Нині він затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу. За скоєне молодикові загрожує позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна. 

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Новини
Одеса
затримання
наркотики
Нацполіція
канабіс
амфетамін
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викриття
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