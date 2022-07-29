Про це передає ЦПД у телеграм.



Станом на ранок 29 липня пропагандисти поширювали серед населення три маніпуляції.

Так, ЗМІ РФ з посиланням на приватний німецький інститут Алленсбаха повідомили, що "суспільство в Німеччині розкололося навпіл через український конфлікт… щоб почути німецьку позицію, достатньо відкрити коментарі на місцевих сайтах, де читачі пишуть: "які німецькі інтереси переслідує цими поставками уряд?", "більше зброї з Німеччини = менше газу для Німеччини".

Другою маніпуляцією стала заява співголова об’єднаної контрольної комісії Білякова: "незважаючи на те, що миротворча місія діє у регіоні вже 30 років, Придністров’я зацікавлене у присутності миротворців до остаточного вирішення конфлікту".

Також пропагандисти розповідають, що: "клієнти британської газети Mirror не хочуть купувати рекламні місця у газетах поряд із матеріалами про Україну, оскільки багато клієнтів видавництва не хочуть, щоб реклама їхнього товару знаходилася поруч із матеріалами "про людські страждання".

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