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Придністров’я "зацікавлене" у присутності миротворців, а німецьке суспільство "розкололося" навпіл через Україну: нові вигадки роспропаганди

29 липня, 2022 п'ятниця
08:59
Суспільство Обережно - фейк!

Центр протидії дезінформації назвав нові фейки, які ворог продукував 29 липня, серед них - "розкол суспільства" Німеччини через "український конфлікт" і "зацікавленість" Придністров’я у миротворцях до остаточного вирішення конфлікту

Про це передає ЦПД у телеграм.


Станом на ранок 29 липня пропагандисти поширювали серед населення три маніпуляції.

Так, ЗМІ РФ з посиланням на приватний німецький інститут Алленсбаха повідомили, що "суспільство в Німеччині розкололося навпіл через український конфлікт… щоб почути німецьку позицію, достатньо відкрити коментарі на місцевих сайтах, де читачі пишуть: "які німецькі інтереси переслідує цими поставками уряд?", "більше зброї з Німеччини = менше газу для Німеччини". 

Другою маніпуляцією стала заява співголова об’єднаної контрольної комісії Білякова: "незважаючи на те, що миротворча місія діє у регіоні вже 30 років, Придністров’я зацікавлене у присутності миротворців до остаточного вирішення конфлікту". 

Також пропагандисти розповідають, що: "клієнти британської газети Mirror не хочуть купувати рекламні місця у газетах поряд із матеріалами про Україну, оскільки багато клієнтів видавництва не хочуть, щоб реклама їхнього товару знаходилася поруч із матеріалами "про людські страждання". 

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Україна
Росія
Молдова
РНБО
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