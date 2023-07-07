"Придушити підпілля": Москва наказала окупантам затримати 5 тис. українських партизанів
У Росії оцінили кількість українських партизанів на тимчасово захоплених територіях й наказали окупантам "вирішити цю проблему" до кінця року
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Москва оцінила кількість тих, хто співпрацює з українською армією на тимчасово окупованих територіях й вимагає від місцевих колаборантів придушити підпілля", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що росіяни оцінюють кількість українських партизанів на тимчасово захоплених територіях у понад 5 тисяч людей.
Крім того, Росія вимагає від місцевих адміністрацій та каральних органів збільшити активність й до кінця року "вирішити цю проблему".
"Фактично перед місцевими "правоохоронцям" поставили план з затримання вищевказаної кількості українців. Особливу увагу мають приділити ТОТ Запорізької та Херсонської областей", - додали в ЦНС.
- За даними українського підпілля, загарбницька адміністрація тимчасово окупованого міста Маріуполь розробила план евакуації.
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