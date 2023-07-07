Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Москва оцінила кількість тих, хто співпрацює з українською армією на тимчасово окупованих територіях й вимагає від місцевих колаборантів придушити підпілля", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що росіяни оцінюють кількість українських партизанів на тимчасово захоплених територіях у понад 5 тисяч людей.

Крім того, Росія вимагає від місцевих адміністрацій та каральних органів збільшити активність й до кінця року "вирішити цю проблему".

"Фактично перед місцевими "правоохоронцям" поставили план з затримання вищевказаної кількості українців. Особливу увагу мають приділити ТОТ Запорізької та Херсонської областей", - додали в ЦНС.