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Пригожин має величезну довіру Путіна, вони домовилися, - російський опозиціонер Пономарьов

7 липня, 2023 п'ятниця
23:35
Світ путін пригожин

Російський опозиціонер Ілля Пономарьов переконаний, що Пригожин, здійснюючи похід на Москву, працював у межах домовленостей з Путіним

Про це він розповів в етері Еспресо.

Пономарьов прокоментував відсутність наслідків для Пригожина "його перевороту".

"Чому тут дивуватися, якщо Пригожин з самого початку домовився з першим обличчям, тому все гаразд. Показали по телебаченню, як провели обшуки у Пригожина з конфіскацією, працюючи на суспільну думку, а потім все йому і повернули. Одним словом, домовилися. Я на сто відсотків впевнений, що Пригожин працював у межах домовленостей з Путіним. Це єдина причина, чому Пригожин зупинився, коли був поруч з Москвою. Я знаю тільки одну людину, яка вчинила так само, - Дмитро Медведєв, коли сам відмовився від влади. Я вважаю, що Пригожин має величезну довіру з боку Путіна, і він її повністю виправдовує", - зазначив пан Ілля.

Російський опозиціонер додав, що Пригожин з Шойгу сварився по-справжньому, тому для рядових вагнерівців це також був справжній похід на Москву. Але Путін мав довіру до Пригожина, тому залишався і нікуди не втік, і жодних додаткових сил до Москви перекинуто не було.

Заколот Пригожина в Росії

Протягом кількох місяців між фінансистом ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним та міністерством оборони РФ продовжувався конфлікт, проте ситуація різко загострилася увечері 23 червня.

Тоді російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин оголосив про "марш справедливості" і заявив, що 25 тисяч найманців йдуть на Москву після того, як керівництво Росії не виконало вимогу  видати йому міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова.

Протягом суботи, 24 червня, вагнерівці на додачу до центральної частини Ростова-на-Дону, де вони отаборилися навколо штабу Південного військового округу ще ввечері 23 червня, також узяли під контроль Воронеж. Їхні відведені від кордону з Україною колони рухалися на Москву. Зупинити їх намагалася підконтрольна Шойгу військова авіація й артилерія. Востаннє передові частини ПВК Вагнера було помічено у Липецькій області РФ. А у самій російській столиці на в'їзді споруджували вогневі точки, рили окопи й мобілізували усіх силовиків.

Проте ввечері 24 червня пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, оприлюднила текст заяви, у якій йшлося про готовність очільника ПВК Вагнера зупинити рух військових колон своїх найманців, що вже на підході до Москви, та дійти згоди з Кремлем. Про це Пригожин нібито домовився під час спілкування з Лукашенком.

Натомість фінансист ПВК повідомив, що, не дійшовши 200 км до Москви, вагнерівці зупиняють рух та повертаються до польових таборів: "За добу ми пройшли - не доходячи 200 км до Москви. За цей час ми не пролили жодної краплі крові. Зараз настав той момент, коли кров може пролитися. Тому, розуміючи усю відповідальність за те, що буде пролито російську кров - з однієї зі сторін, ми розгортаємо свої колони і йдемо у зворотному напрямку до польових таборів згідно із планом". 

Згодом Пригожин і всі його бійці залишили штаб Південного військового округу Росії. Диктатор РФ Володимир Путін обіцяв, що Пригожин зможе поїхати до Білорусі, а Росія закриє кримінальну справу проти нього.

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Росія
Дмитро Медведєв
Володимир Путін
Сергій Шойгу
Вагнергейт
Заколот Вагнера
Євген Пригожин
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