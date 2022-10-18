Пригожин може підірвати привабливість Путіна як "сильної людини", - ISW

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Згідно з інформацією, засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин та афілійовані з ним соціальні мережі все частіше коментують неефективність традиційних російських військових інститутів та соціальні проблеми, які можуть опосередковано підірвати правління Кремля.

Хоча Пригожин прямо не виступає проти Путіна і не критикує, його популярність серед націоналістичної спільноти може підірвати привабливість Путіна як "сильної людини" в порівнянні з ним.

Дискусії про громадянську війну в Росії можуть ще більше зруйнувати кремлівські наративи про національну, етнічну і релігійну єдність усередині Росії.

Нагадаємо, Кадиров та Пригожин розкритикували військове командування РФ після звільнення українськими воїнами Лимана на Донеччині.

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