Пригожин написав листа Блінкену з пропозицією профінансувати проєкт ПВК Вагнера
Засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин написав листа держсекретарю США Ентоні Блінкену та запропонував профінансувати спільний проєкт в Африці
Про це повідомляють російські ЗМІ.
У листі Пригожин нагадав, що почав займатися Африкою у 2017-2018 роках, а ПВК Вагнера нібито "вдалося досягти значних результатів у галузі безпеки у всіх країнах, в яких вона побувала".
"Я пропоную вам підтримати зусилля ПВК Вагнера у забезпеченні безпеки в Африці та профінансувати новий проєкт "Вагнер. Безпека Африка", де ви зможете стати одним з інвесторів проєкту і тим самим заощадити ресурси платників податків США", - написав Пригожин.
Крім цього, він запропонував Блінкену поширити цей задум на територію американського континенту, якщо він виявиться успішним в Африці та попросив держсекретаря США надіслати представника для обговорення цього питання.
- 20 січня видання Politico з'ясувало, що ПВК Вагнера розширює свої гірничодобувні проєкти в Центральноафриканській Республіці, на яких заробляє мільйони доларів.
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