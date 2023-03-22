Про це повідомляють російські ЗМІ.

У листі Пригожин нагадав, що почав займатися Африкою у 2017-2018 роках, а ПВК Вагнера нібито "вдалося досягти значних результатів у галузі безпеки у всіх країнах, в яких вона побувала".

"Я пропоную вам підтримати зусилля ПВК Вагнера у забезпеченні безпеки в Африці та профінансувати новий проєкт "Вагнер. Безпека Африка", де ви зможете стати одним з інвесторів проєкту і тим самим заощадити ресурси платників податків США", - написав Пригожин.

Крім цього, він запропонував Блінкену поширити цей задум на територію американського континенту, якщо він виявиться успішним в Африці та попросив держсекретаря США надіслати представника для обговорення цього питання.