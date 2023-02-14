Пригожин не підтвердив оточення Бахмута і назвав роботу ЗСУ "м'ясорубкою"

Про це пресслужба Євгена Пригожина повідомила у відповідь на запит російських пропагандистів.

"Не розумію, звідки береться це нісенітниця. За всіма напрямками супротивник активізується, підтягує дедалі нові резерви. Щодня від 300 до 500 нових бійців підходять до Бахмута на всіх напрямках. Вогонь артилерії посилюється з кожним днем. Сьогодні на півночі йдуть важкі бої. Жодних передумов для оточення противника у північних районах немає. Штурмуються будинок за будинком, квадратний метр за квадратним метром. Йде найважча бойова робота. Звідки беруться розповіді про якесь оточення та ще про щось – взагалі не зрозуміло", - зазначив Пригожин.

Він додав, що Бахмут завтра не буде взятий, бо йде важкий опір та перемелювання, працює м'ясорубка, тому не час "почати свято святкувати".

"Свята не буде найближчим часом. Тому міркувати і деморалізувати всіх своїми нездійсненими обіцянками абсолютно немає сенсу. Створюється відчуття, що тут усі розбіглися і нікого немає, Україна порожня, а ми там гальмуємо – зайти не можемо. Охочих усіх запрошуємо: "Вперед, беремо автомати і побігли "оточеного" супротивника за дупу хапати!", - підсумував очільник ПВК.