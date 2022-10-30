Пригожин попросив заблокувати YouTube у Росії

Про це повідомило російське видання "Медуза."

Стало відомо, що Євген Пригожин направив до Генеральної прокуратури РФ заяву, в якій попросив обмежити доступ до відеосервісу YouTube, а також оголосити "небажаною" діяльність компанії Google у Росії.

"YouTube наповнений фейками, спрямованими на дискредитацію російських військових, поширює свідомо неправдиву інформацію про дії Збройних сил РФ, органів державної влади та управління, а також патріотичних сил", - сказано в заяві Пригожина.

Окрім цього, він також вважає, що США веде інформаційну війну з Росією - і "як основну зброю поразки активно використовується дезінформація та негативні установки, що впроваджуються за допомогою YouTube".

17 жовтня у РФ заблокували сайт українського державного проєкту "Хочу жить", з його допомогою росіянам можна було здатися в полон ЗСУ.

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