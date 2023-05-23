Пригожин став найпопулярнішим кандидатом у президенти РФ, - опитування
Соціологи компанії Russian Field провели дослідження про президентські вибори у Росії 2024 року. У ньому вони поставили відкрите питання, кого росіяни готові підтримати. Респонденти самі називали ім'я, а не вибирали зі списку
Про це повідомляють російські ЗМІ.
В опитуванні взяли участь 1600 осіб - його проводили 13-16 травня.
30,2% опитаних росіян назвали Володимира Путіна. Найпопулярнішими кандидатами після чинного президента стали голова ПВК Вагнера Євген Пригожин (2%), опозиціонер Олексій Навальний (1,8%), померлий екс-лідер ЛДПР Володимир Жириновський (1,3%).
Відповідаючи на інші питання дослідників, третина опитаних - 31% - вважали за неприпустиме або скоріше неприпустиме для президента обіймати посаду понад два терміни. Протилежної точки зору дотримуються 66% респондентів.
Згідно з опитуванням, жінки підтримують Путіна частіше, ніж чоловіки (33% проти 24%). Також прихильників у чинного президента найбільше серед тих, хто отримує інформацію з телебачення (39%), найменше - хто читає Telegram-канали (23%). Перераховуючи якості, які їм подобаються у диктаторові, опитані називали рішучість та стійкість (7,9% та 7,6%). Найнепривабливішими в президенті респондентам видається м'якість (5,2%) Путіна.
- За результатами першого соціологічного опитування, проведеного Координаційним штабом, 55% російських військовополонених не задоволені якістю зброї, якою їх забезпечує армія РФ.
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