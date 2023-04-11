Пригожина можуть призначити міністром оборони РФ, тільки щоб виключити військо з політичної боротьби, - політексперт Цибулько
Засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина можуть призначити міністром оборони РФ, якщо треба буде деморалізувати і повністю виключити з політичної боротьби армію
Про це в ефірі Еспресо заявив політичний експерт Володимир Цибулько.
"Попри те, що оточення Путіна жорстко поділило сфери впливу, все-таки олігархам Ковальчукам ще й міністра оборони буде забагато. З ними пов'язаний Пригожин, перший заступник глави адміністрації Путіна Сергій Кирієнко. Якщо Пригожина проштовхують на міністра оборони, сам Путін відчує, що це передумови розбалансування влади, що закінчиться заколотом", - зазначив він.
Цибулько припустив, що хіба уже відчуття страху Путіна перед збройними силами буде таке велике.
"Є ще один момент - Пригожин, Кадиров і командувач росгвардії Золотов створили неписаний союз між собою і це сприймалось як противага армії, коли може бути рух в бік заколоту. Така переконцентрація влади в одних руках нічого доброго не принесе. Хіба треба буде деморалізувати і повністю виключити з політичної боротьби ЗС РФ, тоді справді можуть міністром Пригожина, щоб частина офіцерського корпусу просто почала звільнятися", - підсумував експерт.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.26
Купівля 37.26Продаж 38.06
-
EUR
Купівля 40.22Продаж 41.09
- Актуальне
- Важливе