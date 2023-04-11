Про це в ефірі Еспресо заявив політичний експерт Володимир Цибулько.

"Попри те, що оточення Путіна жорстко поділило сфери впливу, все-таки олігархам Ковальчукам ще й міністра оборони буде забагато. З ними пов'язаний Пригожин, перший заступник глави адміністрації Путіна Сергій Кирієнко. Якщо Пригожина проштовхують на міністра оборони, сам Путін відчує, що це передумови розбалансування влади, що закінчиться заколотом", - зазначив він.

Цибулько припустив, що хіба уже відчуття страху Путіна перед збройними силами буде таке велике.

"Є ще один момент - Пригожин, Кадиров і командувач росгвардії Золотов створили неписаний союз між собою і це сприймалось як противага армії, коли може бути рух в бік заколоту. Така переконцентрація влади в одних руках нічого доброго не принесе. Хіба треба буде деморалізувати і повністю виключити з політичної боротьби ЗС РФ, тоді справді можуть міністром Пригожина, щоб частина офіцерського корпусу просто почала звільнятися", - підсумував експерт.