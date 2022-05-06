Приїхав перед початком повномасштабної війни й міг шпигувати на користь РФ: у Запоріжжі викрили російського льотчика

Про це повідомило ДБР у телеграмі.

"Працівники Теруправління ДБР Мелітополя виявили у Запоріжжі російського льотчика, який міг займатись шпигунством. Він був викритий у ході проведення спецоперації щодо виявлення ворожих елементів з-поміж громадян Російської Федерації, які заїхали на територію України напередодні російського вторгнення. Операція проводилась спільно з управлінням міграційної поліції ГУНП у Запорізькій області", - ідеться в заяві.

За інформацією слідства, останніми роками чоловік регулярно навідував родичів у Запоріжжі. Так, 8 лютого він приїхав до України й залишився. Після початку повномасштабного вторгнення Росії льотчик став переховуватися, а його матір розповідала всім, що не бачила сина понад рік. Чоловік представлявся пенсіонером цивільної авіації, але ДБР здобуло докази його належності до армії РФ.

Згідно із зібраними даними, льотчик міг прибути до України як "консерва", щоб займатися диверсійно-розвідувальною діяльністю та коригувати російський вогонь по ЗСУ та ТрО, "зливати" інформацію про їхнї переміщення, блокпости, дислокацію. Чоловіка передадуть СБУ.

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