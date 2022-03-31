Приховувати приналежність та ходити групою: українські розвідники здобули документ із вказівками для російської делегації щодо перебування на "Євразійському авіашоу-2022" в Туреччині

Про це повідомляє пресслужба ГУР МОУ.



Так, у документі з вказівками правил поведінки представник "Ростех" в Туреччині попередив росіян, що під час візиту в цю країну їх чекає "теплий прийом" з боку активістів і українських біженців, які залишили батьківщину через вторгнення РФ.

Росіянам дали "рекомендації з поведінки делегації під час візиту і як приховувати свою приналежність до країни-агресора".

"Весь світ показує негативне ставлення до представників РФ. Тепер задля того, щоб знаходитись в демократичному суспільстві росіянам доводиться приховувати свою приналежність до країни-агресорки. Росія стала небажаною країною у всіх демократичних державах. Тепер бути представником з Росії це соромно, адже всі вони співучасники воєнних злочинів проти цивілізованого світу", - повідомляють розвідники.

Також оприлюднено інструкції для російської делегації.

"Не піддаватися на провокації, поводитися гідно, не вступати в полеміку та суперечки, пересуватися лише організованою групою у супроводі працівника представництва чи посольства РФ. При перебуванні поза авіасалоном, а також у готелі намагатися не демонструвати символіку та свою приналежність до РФ", - радять росіянам.









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