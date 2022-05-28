Прикордонні громади Сумщини внесено до зони бойових дій, - голова ОВА Живицький

Про це він повідомив в етері Еспресо.



Голова ОВА зазначив, що кожного дня відбуваються обстріли прикордонних населених пунктів Сумської області. Вчора ці населені пункти, після певних процедур, були віднесені до території, де ідуть бойові дії.



Дмитро Живицький розповів: "Сьогодні в ночі відбувались активні обстріли, починаючи з 0.00. Це були артилерійські обстріли по Шосткинському району, по одній громаді Конотопського району. Також був потужний вибух у Путилівській громаді, куди прилетіла ракета і практично зруйноване сільгосппідприємство. Вночі так само у Білопільську громаду влучив снаряд з самохідної артилерійської установки, так вже продовжується два місяці".



Живицький зауважив, що в останні дні відбуваються від 3 до 7 потужних артилерійських та мінометних обстрілів, бомбардувань ракетами. Ворог продовжує знищувати цивільну інфраструктуру, житлові будинки, які не мають військового значення.

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