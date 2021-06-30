Прикордонники не впустили до України російського актора

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"Росіянин прибув в Україну, маючи посвідку на постійне проживання в нашій країні. Прикордонники встановили факти незаконного відвідування ним окупованого Криму", - ідеться у повідомленні.

Сьогодні він залишив Україну рейсом "Київ - Варшава".



Прикордонники на 3 роки заборонили йому в’їзд до України.

"Також Держприкордонслужба готує лист до підрозділу Державної міграційної служби з ініціативою анулювати іноземцю-порушнику посвідку на тимчасове проживання в Україні", - зауважили у ДПСУ.

За данними джерел Укрінформу, йдеться про російського актора та ведучого Оскара Кучеру.