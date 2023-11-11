Прикордонники підняли прапор України у населеному пункті Тополі, він перебуває у сірій зоні
У суботу, 11 листопада, українські прикордонники підняли синьо-жовтий прапор в населеному пункті Тополі на Харківщині
Про це повідомляє ДПСУ.
Бійці "Сталевого кордону" підняли український прапор у населеному пункті Тополі Харківської області. Це населений пункт, який розташований у сірій зоні - в прикордонній зоні з РФ.
"Нагадуємо ворогові, хто є господарями на нашій землі", - наголосили прикордонники.
- Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що російські ДРГ постійно намагаються проникнути на територію прикордонних областей, найбільше таких випадків фіксують на території Сумщини.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.14 Купівля 37.14Продаж 37.69
- EUR Купівля 39.55Продаж 40.44
- Актуальне
- Важливе