Прикордонники підняли прапор України у населеному пункті Тополі, він перебуває у сірій зоні

Про це повідомляє ДПСУ.

Бійці "Сталевого кордону" підняли український прапор у населеному пункті Тополі Харківської області. Це населений пункт, який розташований у сірій зоні - в прикордонній зоні з РФ.

"Нагадуємо ворогові, хто є господарями на нашій землі", - наголосили прикордонники.