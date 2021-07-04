Прикордонники показали, як рятували рибалок з Очакова, а Росію вкотре спіймали на брехні
Державна прикордонна служба Україна оприлюднила відеозапис порятунку рибалок на фелюзі з портом приписки в місті Очаків Миколаївської області
Про це розповідає Еспресо.TV.
На відео видно, як катер прикордонників підпливає до невеликого риболовецького судна, після чого до нього прикрпілюється трос й відбувається буксирування до берегу.
Рибалки тиснуть руки військовим і дякують їм за порятунок.
"Хочеться подякувати судну морської охорони "Балаклава" за те, що вчасно зреагували, швидко прибули та надали необхідну допомогу, й побажати екіпажу та їхнім сім'ям здоров'я і всього найкращого", - каже на камеру один з рибалок.
Інший врятований чоловік підтверджує, що їх "швидко доставили до міста Очакова".
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