Прикордонники показали, як рятували рибалок з Очакова, а Росію вкотре спіймали на брехні

Про це розповідає Еспресо.TV.



На відео видно, як катер прикордонників підпливає до невеликого риболовецького судна, після чого до нього прикрпілюється трос й відбувається буксирування до берегу.



Рибалки тиснуть руки військовим і дякують їм за порятунок.



"Хочеться подякувати судну морської охорони "Балаклава" за те, що вчасно зреагували, швидко прибули та надали необхідну допомогу, й побажати екіпажу та їхнім сім'ям здоров'я і всього найкращого", - каже на камеру один з рибалок.



Інший врятований чоловік підтверджує, що їх "швидко доставили до міста Очакова".









"Катер Морської охорони Держприкордонслужби "Балаклава" відбуксирував знеструмлене судно до порту Очаків. Життю екіпажу судна - чотирьом громадянам України, загрози немає", -











Довідка



У ніч з 2 на 3 липня 2021 року прикордонники оперативно відреагували на нештатну ситуацію із рибальським судном у Чорному морі.



О 02:40 в радіоефірі відкритими каналами міжнародної морської безпеки на пост технічного спостереження "Чорноморськ" Одеського прикордонного загону від екіпажу цивільного судна, що прямувало в напрямку Грузії, надійшла інформація про рибальську фелюгу, яка передає сигнал лиха.



Катер Морської охорони негайно висунувся у вказаний район.







Майже у 25 морських милях на південь від Тендрівської коси моряки-прикордонники виявили знеструмлене рибальське судно, що втратило керування. Капітан пояснив, що рибалки встановленим порядком оформили вихід на промисел з Очакова, однак за деякий час сталась технічна несправність. Вітром їх почало відносити у відкрите море. Екіпаж подав сигнал лиха.



Коли розпочалася буксирувальна операція, з'явився корабель "Ивановец" Чорноморського флоту РФ, який тримав дистанцію, на зв'язок не виходив.



При цьому російська пропаганда стала стверджувати, що українські прикордонники нібито не поспішали рятувати рибалок й це буцім вирішив зробити російський корабель.



За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, розповсюджена російською стороною інформація про готовність надати допомогу українському риболовецькому судну є



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb "Катер Морської охорони Держприкордонслужби "Балаклава" відбуксирував знеструмлене судно до порту Очаків. Життю екіпажу судна - чотирьом громадянам України, загрози немає", - наголошує з цього приводу пресслужба Державної прикордонної служби України.У ніч з 2 на 3 липня 2021 року прикордонники оперативно відреагували на нештатну ситуацію із рибальським судном у Чорному морі.О 02:40 в радіоефірі відкритими каналами міжнародної морської безпеки на пост технічного спостереження "Чорноморськ" Одеського прикордонного загону від екіпажу цивільного судна, що прямувало в напрямку Грузії, надійшла інформація про рибальську фелюгу, яка передає сигнал лиха.Катер Морської охорони негайно висунувся у вказаний район.Майже у 25 морських милях на південь від Тендрівської коси моряки-прикордонники виявили знеструмлене рибальське судно, що втратило керування. Капітан пояснив, що рибалки встановленим порядком оформили вихід на промисел з Очакова, однак за деякий час сталась технічна несправність. Вітром їх почало відносити у відкрите море. Екіпаж подав сигнал лиха.Коли розпочалася буксирувальна операція, з'явився корабель "Ивановец" Чорноморського флоту РФ, який тримав дистанцію, на зв'язок не виходив.При цьому російська пропаганда стала стверджувати, що українські прикордонники нібито не поспішали рятувати рибалок й це буцім вирішив зробити російський корабель.За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, розповсюджена російською стороною інформація про готовність надати допомогу українському риболовецькому судну є "черговим інформаційним заходом Росії" . Поширення зазначеної інформації відбувалось у той час, коли судно вже буксирувалось катером Морської охорони Держприкордонслужби України.