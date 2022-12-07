Прикордонники викрили прихильника росіян, який прямував у Київ
У вівторок, 6 грудня, прикордонники Київської області викрили прихильника "русского міра"
Про це повідомляє офіційний фейсбук Державної прикордонної служби України.
"У телефоні та планшеті чоловіка, який прямував до столиці, виявили листування антиукраїнського спрямування, номера абонентів російських операторів, фото президента РФ та комуністичну символіку. Також прикордонники виявили фото адмінбудівель, позначки фіксації території обстрілів, карти, фото саморобних дронів та відеозйомки місцевості з них", - пишуть у повідомленні.
Особу вже передали співробітникам СБУ для подальшої перевірки.
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