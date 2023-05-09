Про це повідомляє ДПСУ.

У відомстві зазначили, що монети перевозила в особистих речах 42-річної водійка, яка їхала за кермом автомобіля "Volkswagen". Всього жінка везла чотири монети 1911, 1912, 1914 та 1927 років випуску.

"Попередньо, це монети Соверен Георга V, які ще називають "головними монетами світу". Чи становлять ці монети культурну або історичну цінність, визначить подальша експертиза", - ідеться у повідомленні.