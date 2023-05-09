Прикордонники виявили в українки "головні монети світу"
Старовинні монети виявили прикордонники спільно з митниками в поромному пункті пропуску "Орлівка", що на кордоні з Румунією
Про це повідомляє ДПСУ.
У відомстві зазначили, що монети перевозила в особистих речах 42-річної водійка, яка їхала за кермом автомобіля "Volkswagen". Всього жінка везла чотири монети 1911, 1912, 1914 та 1927 років випуску.
"Попередньо, це монети Соверен Георга V, які ще називають "головними монетами світу". Чи становлять ці монети культурну або історичну цінність, визначить подальша експертиза", - ідеться у повідомленні.
- ДПСУ подала до суду на автора допису про вбиту прикордонниками ведмедицю. Державна прикордонна служба України пропонує природоохоронним та зоозахисним організаціям долучитися до з’ясування усіх обставин у даній справі.
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