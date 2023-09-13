Прикордонники затримали ймовірних ухилянтів, які їхали за €5000 у сторону Румунії

Про це інформує Державна прикордонна служба України.

"Учора, реалізуючи випереджувальну інформацію, оперативні співробітники відділу прикордонної служби "Сокиряни" спільно з представниками СБУ на одному з блокпостів зупинили мікроавтобус", - пояснюють у відомстві.

За даними прикордонників, водій транспорту, який проживає в Вінницькій області, перевозив чотирьох чоловіків, які одразу не змогли відповісти на запитання стосовно мети перебування в контрольованому прикордонному районі.

"В ході більш ретельної перевірки правоохоронці з’ясували, що водій транспортного засобу є провідником, який мав намір за грошову винагороду в розмірі 5 тисяч євро з кожного незаконно переправити своїх пасажирів до Румунії", - пише пресслужба.

За порушення правил перебування в прикордонному районі провіднику загрожує кримінальна відповідальність.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.