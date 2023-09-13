Прикордонники затримали ймовірних ухилянтів, які їхали за €5000 у сторону Румунії
Поблизу кордону з Румунією ДПСУ затримала мікроавтобус з чотирма ухилянтами, які, ймовірно, хотіли за 5 тисяч євро переправитися до ЄС
Про це інформує Державна прикордонна служба України.
"Учора, реалізуючи випереджувальну інформацію, оперативні співробітники відділу прикордонної служби "Сокиряни" спільно з представниками СБУ на одному з блокпостів зупинили мікроавтобус", - пояснюють у відомстві.
За даними прикордонників, водій транспорту, який проживає в Вінницькій області, перевозив чотирьох чоловіків, які одразу не змогли відповісти на запитання стосовно мети перебування в контрольованому прикордонному районі.
"В ході більш ретельної перевірки правоохоронці з’ясували, що водій транспортного засобу є провідником, який мав намір за грошову винагороду в розмірі 5 тисяч євро з кожного незаконно переправити своїх пасажирів до Румунії", - пише пресслужба.
За порушення правил перебування в прикордонному районі провіднику загрожує кримінальна відповідальність.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Полковник Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Харківської області підозрюється у підробленні документів та організації незаконного переправлення осіб за кордон.
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