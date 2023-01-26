Про це Укрінформу заявили в ДПСУ.

"Зміни до рішення РНБО уряд має напрацювати протягом 5 днів. А наразі пропуск громадян через кордон здійснюється виключно в межах норм законодавства України, яке регламентує Правила перетину кордону і діє на момент перетину кордону особою", - пояснили прикордонники.

У відомстві нагадали, що Рада нацбезпеки та оборони 23 січня ухвалила рішення про заборону виїзду чиновників за кордон із неслужбовою метою. Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення у дію відповідного рішення РНБО 23 січня. Однак Кабмін у п'ятиденний строк має розробити такий порядок перетину кордону посадовими особами, щоби підставою могло бути лише реальне службове відрядження. Цього поки що зроблено не було.

Державна прикордонна служба пояснила, що виїзд чоловіків - народних депутатів України за кордон здійснюється за такими документами: у разі виїзду за паспортом громадянина України для виїзду за кордон – підтвердження статусу народного депутата України; у разі виїзду за дипломатичним паспортом або службовим паспортом за наявності документів, що посвідчують факт виїзду за кордон у службове відрядження та підтвердження статусу народного депутата України.

У четвер, 26 січня, нардепа Миколу Тищенка виключили з партії "Слуга Народу" та звільнили з посади заступника голови однойменної фракції.

Раніше стало відомо, що Тищенко проведе зустріч із представниками української громади у Таїланді. Захід відбудеться в чотиризірковому готелі.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb