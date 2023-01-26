Нардепа Тищенка виключили з партії "Слуга Народу". Планується виключення і з фракції
У четвер, 26 січня, нардепа Миколу Тищенка виключили з партії "Слуга Народу" та звільнили з посади заступника голови однойменної фракції
Про це повідомила голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк у телеграмі.
"Керуючись положеннями п.9.1.22 статті 9 Статуту Партії "Слуга народу", ухвалила рішення про виключення народного депутата Миколи Тищенка з Партії", - пише Шуляк.
Також, Тищенка було звільнено з посади заступника голови фракції, повідомила речниця "Слуги Народу" Юлія Палійчук.
Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія заявив, що планується скликати термінове засідання, щоб виключити Тищенка зі складу фракції.
"Впевнений, нікому не потрібно пояснювати, за що. Сподіваюся, після цього до всіх остаточно дійде, у чому полягає робота депутата воюючої країни", - коментує Арахамія.
- 23 січня РНБО ухвалила рішення про заборону на виїзд посадовців за кордон із недержавних причин.
- Стало відомо, що народний депутат від "Слуги Народу" Микола Тищенко проведе зустріч із представниками української громади у Таїланді. Захід відбудеться в чотиризірковому готелі.
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