Про це заявив радник очільника ОПУ Михайло Подоляк.

"Немає ніякого плану "колективного заходу". Тільки конкретна z-армія увійшла у суверенну Україну, обстрілює міста і вбиває мирних громадян. Все інше – примітивна пропаганда. Тому мантра пана Путіна про "війну до останнього українця" – ще один доказ продуманого російського геноциду", – написав Подоляк.

Немає жодного плану «колективного Заходу». Лише конкретна z-армія увійшла в суверенну Україну, обстрілює міста і вбиває мирних громадян. Усе інше – примітивна пропаганда. Тому мантра пана Путіна про «війну до останнього українця» – іще один доказ продуманого російського геноциду. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 7, 2022

7 липня Путін заявив, що якщо Захід хоче перемогти нас на полі бою, нехай спробує і прирівняв у статусі терористів "ЛДНР" з російськими військовослужбовцями

З 24 лютого до 7 липня окупанти втратили близько 36 650 військових, 1602 танки, 667 безпілотників і 155 крилатих ракет.

7 липня французький європарламентар озвучив стратегічну мету війни в Україні: поразка Росії.

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