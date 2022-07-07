Примітивна пропаганда. Подоляк відповів на заяву Путіну про "війну до останнього українця"
В Офісі президента України відреагували на останній виступ президента РФ Володимира Путіна з погрозами українцям
Про це заявив радник очільника ОПУ Михайло Подоляк.
"Немає ніякого плану "колективного заходу". Тільки конкретна z-армія увійшла у суверенну Україну, обстрілює міста і вбиває мирних громадян. Все інше – примітивна пропаганда. Тому мантра пана Путіна про "війну до останнього українця" – ще один доказ продуманого російського геноциду", – написав Подоляк.
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