Приниження, відсутність дисципліни, пияцтво і наркоманія: терорист "ЛНР" утік від окупантів і здався українським військовим

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.



"Ми саме перебували на бойовому чергуванні і стежили за допомогою засобів спостереження, щоб унеможливити прохід ворожих ДРГ. Побачили, що у напрямку наших позицій рухається якась невідома особа. Уважно слідкуючи, ми максимально близько підпустили того, хто йшов. За декілька хвилин зрозуміли, що це військовий зі зброєю. Коли він підійшов впритул до нашого спостережника – ми швидко обеззброїли його" - зазначають армійці.



Хлопець офіційно приєднався до російсько-окупаційних військ ще у 2016 році.



"До бойовиків його привів рідний батько, який служив у сусідньому підрозділі. Новобранцю пообіцяли високу зарплатню, видали зброю. Там він вперше попробував наркотики. Хлопець став наркозалежним. Зі слів бойовика, наркотики та алкоголь у його підрозділі цілком звична річ. А дисципліна, як поняття – відсутня взагалі. Не витримавши знущань та постійного приниження, хлопець вирішив добровільно перейти на підконтрольну Україні територію. При цьому, навіть мінні поля і можливість бути розстріляним своїми ж у спину – не зупинили перебіжчика. Наразі із ним працюють слідчі", - йдеться у повідомленні.



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