Про це Лубінець написав у Telegram.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини назвав головною проблемою міжнародних звітів і доповідей намагання прирівняти Україну до Росії.

27 червня Управління Верховного комісара ООН з прав людини оприлюднило звіт "Затримання цивільних осіб у контексті збройного нападу Російської Федерації на Україну". У ньому наведені висновки моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, яка працювала у період від 24 лютого 2022 року до 23 травня 2023 року.

Лубінець зазначив, що у звіті УВКПЛ виділяє Україну та Росію як дві сторони, які порушують міжнародне право.

"І коли ж злочини РФ щодо цивільних осіб викладені як на долоні та їх не порахувати, місія намагалася знайти й порушення зі сторони України", - написав Лубінець.

На думку омбудсмена, порушення, інкриміновані українській стороні, щодо затримання цивільних осіб сумнівні та потребують підтвердження.

"Наприклад, УВКПЛ пише, що вони задокументували 75 випадків "свавільного" тримання під вартою українськими безпековими органами осіб, підозрюваних у скоєнні кримінальних злочинів, пов'язаних із конфліктом. Проте не зазначають ані те, що це за злочини, як і коли їх затримували, за яких обставин. Як викликають сумнів і факти про те, що свідчення щодо жорстокого поводження і катування затриманих цивільних осіб є достовірними", - наголосив Лубінець.

Водночас у звіті вказано, що місія задокументувала 864 випадки затримань з боку РФ та 260 випадків тримання під вартою цивільних осіб на підставі політичних поглядів та їхніх висловлювань. Крім того, було зафіксовано затримання 88 колишніх військовослужбовців ЗСУ, які припинили службу до 24 лютого 2022 року, тобто фактично є цивільними. Також у задокументованих випадках понад 91% людей зазнавали катувань і жорстокого поводження, у тому числі сексуального насильства.

Щодо страти 77 цивільних під час їхнього ув’язнення у РФ, а також смерті людей унаслідок катувань, нелюдських умов тримання та відмови в медичній допомозі у звіті висловлена "серйозна стурбованість".

"І звісно, важко оминути, що міжнародна організація часто використовує дефініції – "може становити" та "ймовірно становлять", а деякими злочинами "занепокоєні", "стурбовані". Це знову й знову викликає подив, адже злочини РФ в Україні мають чіткі докази. Окрім цього, звернув увагу, що у звіті не зазначено про 20 тисяч затриманих цивільних осіб, про яких ми говоримо на всіх міжнародних майданчиках", - додав омбудсмен.

У звіті УВКПЛ визнає, що уряд України надає повний і конфіденційний доступ до затриманих зі свого боку, проте російська сторона запити місії відхиляє.

Лубінець наголосив, що попри те, що у звіті описані конкретні порушення прав цивільних осіб Росією, звинувачення у бік України та прирівнювання жертви до агресора є неприпустимими.

Раніше у червні Лубінець повідомив, що росіяни переводять політв’язнів з Криму в таємний СІЗО у тимчасово окупованому селі Чонгар Херсонської області.