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РФ переводить політв’язнів з Криму в таємний СІЗО у Чонгарі на Херсонщині, – Лубінець

5 червня, 2023 понедiлок
13:04
Війна з Росією Дмитро Лубінець, омбудсман

Росіяни переводять політв’язнів з Криму в таємний СІЗО в тимчасово захопленому селі Чонгар Херсонської області

Про це Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомляє у telegram.

"У селі Чонгар Генічеського району Херсонської області російські загарбники відкрили неофіційний слідчий ізолятор. За інформацією Кримської правозахисної групи, туди переводять частину політв’язнів із Криму", - написав Лубінець.

Як зазначається, туди вже перевели частину політичних в'язнів, які утримувались у СІЗО №2 Сімферополя. Також там тримають людей, яких затримали з політичних мотивів у Херсонській та Запорізькій областях.

Зокрема додається, що у новому СІЗО – близько 10 затриманих за підозрою в участі у кримськотатарському батальйоні ім. Номана Челебіджіхана. Наразі 181 особа незаконно утримується в Криму та Росії.

"Таке утримання осіб – незаконне! Це порушення прав і свобод людини зі сторони окупаційної адміністрації. Всі незаконно ув'язнені, які перебувають у місцях несвободи через сфальсифіковані звинувачення, мають бути звільнені", - наголосив він.

  • 4 червня повідомлялося, що у тимчасово окупованому Криму невідомі зламали російські канали та запустили ролик про контрнаступ ЗСУ, який зранку опублікувала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
Крим
російська армія
полонені
окуповані території
окупанти
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