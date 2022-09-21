"Пришвидшить крах РФ": офіцер батальйону "Свобода" Іллєнко про мобілізацію в Росії

Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Мені здається, що ця мобілізація тільки пришвидшить крах Російської Федерації. Впевнений, що посилити свої військові спроможності вони не зможуть такими заходами. Оголошена мобілізація в Росії може призвести до паніки та масових втеч з країни. І цей момент дуже сильно дестабілізує Росію зсередини", - пояснив Іллєнко.

Офіцер батальйону "Свобода" переконаний, що мобілізовані росіяни не матимуть мотивації воювати проти України.

"Мобілізація є дуже складним організаційним заходом. До того, мобілізовані повинні бути мотивованими та знати за що вони воюють. В росіян цього не буде. Також цих людей потрібно чогось навчити. Оскільки ми бачили мобілізованих з окупованих територій Донецької та Луганської області. Тому я не думаю, що мобілізація в Росії буде якось кардинально відрізнятись від тих, що вони проводили на окупованих територіях". - додав він.

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації у країні

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