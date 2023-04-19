Пристайко: НАТО має благати Україну приєднатися після війни з Росією

Про це Пристайко заявив у інтерв'ю Newsweek.

Посол зазначив, що зараз Україна наповнена зброєю НАТО і захищена дедалі більшою кількістю військових, навчених за стандартами НАТО, а це, за його словами, робить її членство вигідним для Альянсу.

Вадим Пристайко переконаний, що вступ України до НАТО відбудеться "рано чи пізно", незважаючи на гострі дебати всередині Альянсу та погрози військової ескалації з боку РФ, якщо Київ досягне цієї мети. Коментуючи нещодавнє розширення НАТО, він сказав, що тепер немає причин відмовляти Україні в членстві.

Пристайко додав: приголомшливий успіх України протягом майже 14 місяців повномасштабної боротьби з Росією означає, що НАТО має благати приєднатися Україну та її загартованих військових.

"Це суто політичне рішення [...] Усі умови (можна писати довгі списки) будуть галочками одна за одною, рано чи пізно. Просто прийміть рішення … У когось із вас є мільйон людей зі зброєю, загартованих у боях ветеранів? – сказав Пристайко. – Ваша єдина справа – боротися проти Росії; ви навіть не боретеся з Китаєм. Якщо ви хочете мати когось, хто знає – не просто готовий, а знає, як це зробити, попросіть Україну. Попросіть їх стати частиною вашого Альянсу".

Пристайко додай, що Україна вже визнана претендентом на вступ до НАТО. А в українському уряді вважають, що про План дій щодо членства не може бути й мови, оскільки "він нам більше не потрібен", і це показує шведсько-фінський приклад вступу. "НАТО готує індивідуальну програму, адаптовану до потреб України", – сказав він, додавши, що використовувати старі аргументи, щоб відмовляти Києву в членстві – це безглуздо.

"Тому що ми близькі до росіян? Прибалтика [Естонія, Латвія та Литва] дуже близька до росіян. Тому що це буде дратувати росіян? Як ви можете дратувати їх ще більше, якщо вони вже роздратовані до крайності та воюють з нами фізично?" – пояснив він свою думку.