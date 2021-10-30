"Пристрасть сатанистів". ПЦУ закликає бодай "жартома" не святкувати Гелловін

Про це розповідає Еспресо.TV.



"Гелловінські вечірки, які багато людей сприймають просто як привід вдягти маскарадну маску й повеселитися, - це не просто спекуляція на яскравому й чарівному і спосіб підзаробити для підприємливих громадян. Учасники таких святкувань перевдягаються у образи різного роду нечистої сили, які асоціюються зі смертю і потойбічним світом, чинять зло та несправедливість - упирів, вампірів, вурдалаків, зомбі тощо. Та християнин не може - навіть у жартівливому та ігровому контексті - асоціювати себе зі силами зла", - вважають у ПЦУ.



Справа в тому, кажуть в помісній церкві, що Гелловін, до якого нині мають "пристрасть сучасні неоязичники та сатанисти" де-факто "романтизує смерть".



"Відбувається романтизація смерті та злих сил. Адже таке зло - "нестрашне і привабливе", і це сприяє зняттю внутрішніх табу, впливає на моральні орієнтири людини. Змінюється саме ставлення до смерті - тоді як християнство є вірою в перемогу життя над смертю через воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, а не через жарти над злими силами", - кажуть в Православній церкві України.



"Ми маємо завжди відчувати відповідальність за те, що відбувається навколо нас, і у першу чергу - за власні вчинки, навіть коли здається, що все, що ми робимо, ми робимо "жартома", - наголошується у зверненні.





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