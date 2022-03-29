Про це Арестович заявив в інтерв’ю BBC.



"Люди, які побоялися оголосити загальну мобілізацію, будуть ставити Росію на грань загрози ядерної війни?", - риторично запитує Арестович.



Він заперечив твердження, що Путін виглядає "загнаним щуром".

"Він не є таким щуром. Це людина, яка робить гарний манікюр, яка сидить за 20 метрів від співрозмовника і всього боїться, яка будує палаци і яхти, і заводить коханок не для того, аби загинути в полум'ї ядерної війни. Люди, які побоялися оголосити загальну мобілізацію, тому що в Росії могла б непередбачувано змінитися суспільна обстановка, ніколи не поставлять народ, якому вони побоялися автомати дати, під загрозу ядерної війни".



Якщо ж Путіна надумає реалізувати свої ядерні погрози, то "його в такому разі пристрелить власна охорона – дуже висока ймовірність", - вважає Арестович.



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