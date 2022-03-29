"Пристрелить власна охорона". Арестович пояснив, чому Путін не зважиться на ядерний удар
Радник голови Офісу президента заявив, що російська влада не поставить країну на межу загрози ядерної війни
Про це Арестович заявив в інтерв’ю BBC.
"Люди, які побоялися оголосити загальну мобілізацію, будуть ставити Росію на грань загрози ядерної війни?", - риторично запитує Арестович.
Він заперечив твердження, що Путін виглядає "загнаним щуром".
"Він не є таким щуром. Це людина, яка робить гарний манікюр, яка сидить за 20 метрів від співрозмовника і всього боїться, яка будує палаци і яхти, і заводить коханок не для того, аби загинути в полум'ї ядерної війни. Люди, які побоялися оголосити загальну мобілізацію, тому що в Росії могла б непередбачувано змінитися суспільна обстановка, ніколи не поставлять народ, якому вони побоялися автомати дати, під загрозу ядерної війни".
Якщо ж Путіна надумає реалізувати свої ядерні погрози, то "його в такому разі пристрелить власна охорона – дуже висока ймовірність", - вважає Арестович.
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