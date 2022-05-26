Про це свідчить статистика безготівкових оплат у термінала ПриватБанку, повідомила пресс-служба банку у релізі.

У порівнянні з першим місяцем війни, коли переважна частка безготівкових оплат за товари та послуги припадала на харчі та медикаменти, у квітні та першій половині травня збільшилися обсяги безготівкових оплат покупок в мережах електроніки і побутової техніки та закладах харчування", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, у першій половині травня частка оплат покупок продуктів харчування в мережі терміналів ПриватБанку знизилася з 56% до 52% від загального обсягу витрат, а обсяги оплат покупок в мережах аптек - з 12,5% до 8%.

Таке зниження покупок їжі та ліків відбулося за рахунок зростання безготівкових оплат у кафе і ресторанах – 4,3% у квітні-травні замість березневих 2,5%. Частка оплат покупок магазинах одягу і взуття зросла з 6% до 7%, а у мережах електроніки та побутової техніки - з 5% до 6,5%.

При цьому якщо на початку березня не працювали понад 80% магазинів одягу та взуття, то у травні відновили роботу 65% точок.

"Ресторанний сервіс впав з початком війни на 81%, але зараз відновився вже на 45%, магазини техніки та електроніки після зниження кількості точок з початком війни на 67% у травні відновилися на 44%", – зазначає ПриватБанк.

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