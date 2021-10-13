ПриватБанк оновив місячні ліміти переказів з картки на картку

Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.



"Банк працює для вас, але чітко в рамках законодавства щодо протидії відмиванню брудних коштів та вимог фінансового моніторингу. Тому з жовтня 2021 року ми вносимо незначні корективи до правил здійсення переказів щодо лімітів на перекази з картки на картку Visa/Mastercard через усі канали", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що ліміти встановлюються на календарний місяць - з 1 по 30-31 числа, як для переказів по Україні так і за кордон.



Відтак лімітована місячна кількість переказів на одного клієнта для відправника складатиме 100 для переказів по Україні та 25 - для міжнародних переказів. Для отримувача лімітована місячна кількість переказів становить 100 по Україні та 30 - за кордон.



За інформацією ПриватБанку, щомісяця перекази з картки на картку у Приват24 роблять понад 7 млн клієнтів. З них 99,7% користуються послугою для особистих цілей та відправляють чи отримують не більше ста переказів на місяць.

У пресслужбі також пояснили, що робити у особливих випадках.



Зокрема, якщо на карту клієнта надходять благодійні гроші (лікування дитини, волонтерські пожертви тощо), необхідно зателефонувати на гарячу лінію банку 3700 або написати у чат, надіслати посилання із соціальних мереж або документи, що підтверджують благодійну діяльність. Протягом одного робочого дня ПриватБанк обіцяє встановити для таких карток безлімітний режим.



У банку також нагадали, що користуватися особистою карткою для здійснення підприємницької діяльності заборонено. Щоб надсилати і отримувати перекази безлімітно, у банку порадили відкрити рахунок фізичної особи-підприємця, або особи, яка займається професійною незалежною діяльністю відповідно до закону.

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