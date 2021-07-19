ПриватБанк у першому півріччі 2021 року скоротив прибуток на 17% - до майже 12 млрд грн

Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.



Згідно з повідомленням, за підсумками першого півріччя 2021 року ПриватБанк отримав прибуток 11,6 млрд грн.



Зазначається, що прибуток від обслуговування клієнтів та банківських операцій за шість місяців склав 17,4 млрд грн, що на 35% більше результатів першого півріччя 2020 року.



За даними банку, обсяг коштів клієнтів у банку станом на кінець першого півріччя у порівнянні з показниками минулого року зріс на 14% до 305 млрд грн. Кількість активних клієнтів фізичних осіб ПриватБанку за підсумками півріччя зросла на 500 тис., клієнтська база підприємців збільшилася на 76 тис., а кількість користувачів Приват24 зросла на 1,2 млн осіб. Зазначається, що збільшення клієнтської бази та кількості платіжних операцій забезпечили зростання комісійних доходів банку на 30% до 10,6 млрд грн.



Чистий процентний дохід за звітний період зріс на чверть і становить 13,3 млрд грн. Кредитний портфель банку у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зріс на 11% до 62,5 млрд грн завдяки розвитку кредитування малого та середнього бізнесу.



У пресслужбі додали, що вплив макроекономічних факторів, насамперед зростання доходності довгострокових казначейських паперів уряду США та зміцнення курсу гривні обумовили негативний результат від переоцінки індексованих облігацій внутрішньої державної позики, які були отримані як внесок в статутний капітал банку при націоналізації.



Так, ситуативний, не пов'язаний з діяльністю банку, збиток від цього портфелю за шість місяців 2021 року склав 6,9 млрд грн. Одночасно, позитивний вплив на результати банку коливнь валютних курсів частково компенсує ці збитки на 1,3 млрд грн.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb