ПриватБанк запустив цілодобову можливість продажу валюти для ФОП
ПриватБанк запустив цілодобову можливість для фізичних осіб-підприємців (ФОП) продавати валюту
Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.
Згідно з повідомленням, ПриватБанк з 1 липня 2021 року запускає режим продовженої торгової сесії для всіх клієнтів ФОП, який дозволить їм в разі необхідності продавати валюту в будь-який час доби, а не лише під час роботи стандартної торгової сесії на валютному ринку.
Так, крім стандартної торгової сесії для ФОП та юридичних осіб, яка діє з 10:00 до 13:00, відтепер продаж валюти у банку доступний з 15:00 до 23:29 та з 00:20 до 9:00. В рамках однієї операції ФОП може здійснити продаж валюти на суму до $20 тис. або 20 тис. євро за комерційним курсом банку.
Зазначається, що цілодобовий режим буде зручним для тих ФОП, які займаються фрілансом і отримують оплату за послуги у валюті.
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