ПриватБанк завершив перше півріччя 2022 року з прибутком, меншим у 1,8 рази за такий же період минулого року
Через війну ПриватБанк недоотримав 5,5 млрд грн доходів
Про це повідомила пресслужба ПриватБанку в телеграм.
За її даними, ПриватБанк у січні-червні 2022 року отримав 6,3 млрд грн прибутку, що в 1,8 рази менше порівняно з аналогічним періодом 2021. При цьому через війну банк недоотримав доходів більш як на 5,5 млрд грн.
Як зазначила перша замглави правління банку Ганна Самаріна, хоча ПриватБанк завершив перше півріччя 2022 року з прибутком, у фінансовій установі очікують складний період.
"Сьогодні передбачити усі ризики неможливо, але ПриватБанк вступив у війну у відмінній фінансовій формі і наразі робить усе для забезпечення стійкості в умовах воєнного стану”, – вказала вона.
При цьому, економія загального бюджету витрат склала 11%, зазначили в банку.
- Нагадаємо, ПриватБанк до кінця літа продовжив пільгове кредитування за ставкою 1,7% на місяць.
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