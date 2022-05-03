Привернути увагу до військової допомоги Україні та активізувати виробництво. Байден відвідає завод, який випускає Javelin

Про це повідомляє Defense News.

Візит Президента США на завод Lockheed Martin має привернути увагу американської громадськості до ролі оборонної промисловості США у виробництві зброї, яка допомагає українським військовим відбити наступ Росії. Також знайти шляхи збільшення обсягів виробництва.

Lockheed Martin за попередні 20 років випустив понад 50 000 ракет Javelin, 13 тисяч із яких у 2021 році. В даний час промислові потужності дозволяють виробляти до 2100 Javelins на рік. Але в американській адміністрації шукають шляхи збільшення виробництва. Адже лише на потреби України, від початку повномасштабної війни 24 лютого, Сполучені Штати направили понад 5500 протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Також відомо, що під час візиту Джо Байден планує виступити із новою заявою про надання Україні військової допомоги.

Відзначимо, 28 квітня Конгрес США проголосував за надання ленд-лізу Україні. Для цих потреб передбачено $33 млрд, з яких близько 20 млрд – на озброєння.

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