Привернути увагу людей: Тренер "Манчестер Сіті" Гвардіола пригрозив страйком через завелику кількість матчів
Головний тренер англійського "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола не в захваті від щільного календаря матчів в АПЛ
Про це повідомляє Manchester Evening News.
За словами Гвардіоли, якщо ситуацію з календарем не зміниться, то клуби можуть почати бойкот.
"Традиція Boxing Day в АПЛ важлива, я не став би її змінювати. Проблема у розкладі в цілому. У гравців 2-3 тижні відпустки влітку, а потім знову розпочинається сезон. Це занадто. Сьогодні тренери спілкуватимуться з АПЛ та телемовниками та вирішуватимуть, що краще для всіх. Насамперед має бути благополуччя гравців. Можливо, нам потрібний страйк, бойкот, щоб привернути увагу людей. Але я не думаю, що дійде до цього", – сказав головний тренер "Ман Сіті" Хосеп Гвардіола.
"Манчестер Сіті" лідирує у турнірній таблиці АПЛ перед 19-м туром. До 1 січня команді треба зіграти ще три матчі. У суперниках "Лестер", "Брентфорд" і "Арсенал".
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