Привернути увагу людей: Тренер "Манчестер Сіті" Гвардіола пригрозив страйком через завелику кількість матчів

Про це повідомляє Manchester Evening News.



За словами Гвардіоли, якщо ситуацію з календарем не зміниться, то клуби можуть почати бойкот.



"Традиція Boxing Day в АПЛ важлива, я не став би її змінювати. Проблема у розкладі в цілому. У гравців 2-3 тижні відпустки влітку, а потім знову розпочинається сезон. Це занадто. Сьогодні тренери спілкуватимуться з АПЛ та телемовниками та вирішуватимуть, що краще для всіх. Насамперед має бути благополуччя гравців. Можливо, нам потрібний страйк, бойкот, щоб привернути увагу людей. Але я не думаю, що дійде до цього", – сказав головний тренер "Ман Сіті" Хосеп Гвардіола.



"Манчестер Сіті" лідирує у турнірній таблиці АПЛ перед 19-м туром. До 1 січня команді треба зіграти ще три матчі. У суперниках "Лестер", "Брентфорд" і "Арсенал".

23 грудня німецький портал Transfermarkt оприлюднив новий рейтинг найдорожчих футболістів АПЛ.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb