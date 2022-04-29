Українська мисткиня Ірина Костиренко разом із колегами створила для легендарного "Привида Києва" шеврон. Про це вона написала у Facebook.



"Ми придумали понад двадцять варіантів цього знаку, кожен з яких був сповнений глибинного символізму. Але вирішили обрати цей, бо він вирізнявся з-поміж інших своєю лаконічністю та чітким змістом", – написала Костиренко, додавши, що до створення шеврона долучилися її колеги - Юлія та Андрій Даценки і Катерина Говорун.



За словами Ірини Костиренко, винищувач уособлює собою "повітряний щит" міста, а також майстерність та силу наших пілотів, які щоденно боронять кордони нашого міста.



"Лук зі стрілами символізує собою військову звитягу міста. Вперше він з’явився на гербі Києва ще у 1500 році, що було зумовлене історичними подіями того часу – місто постійно захищалося від ворожих нападів", пояснила мисткиня.