Привласнили майже мільйон на ремонті лікарні: СБУ викрила чиновників Черкаської ОДА на розкраданні держкоштів
У Черкаській області Служба безпеки України викрила ще одну схему розкрадання бюджетних грошей, виділених на реконструкцію лікарень
Про це повідомила пресслужба СБУ.
СБУ викрила ще одну схему розкрадання бюджетних грошей, виділених на реконструкцію об’єктів медичної галузі. На корупції викрито чиновників одного з департаментів Черкаської облдержадміністрації, - йдеться в повідомленні.
Зловмисники привласнили гроші, передбачені на капітальний ремонт опорної лікарні регіону.
За оцінками будівельно-технічної експертизи, протиправна діяльність організаторів схеми завдала державі збитків на 750 тис. грн.
Встановлено, що для реалізації корупційного механізму чиновники залучили представників афілійованої будівельної компанії. У 2020 році посадовці уклали з підрядниками два договори на проведення капремонту приймального відділення медичного закладу.
Проте відповідні ремонтні роботи були проведенні не в повному обсязі, а частину грошей інфраструктурного проекту зловмисники вивели у тінь. Для цього учасники оборудки вносили недостовірні відомості до актів виконаних робіт, - йдеться в повідомленні.
За матеріалами СБУ, двом посадовцям облдержадміністрації повідомлено про підозру за:
- ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем),
- ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.
Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.
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