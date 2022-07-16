Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

Із середини квітня чоловік у телеграмі збирав кошти нібито на ЗСУ. Для перерахування грошей він вказував дані своїх банківських карток і майже всі пожертви витрачав на власні потреби. Щоб це приховати, киянин переказував 5 грн на єдиний рахунок для збору коштів на підтримку ЗСУ. Потім у фоторедакторі чоловік змінював суму внеску та робив фотозвіт.

Під час обшуків у зловмисника вилучили банківські картки, на які переказували кошти, ноутбук, флеш-накопичувач, гроші.

Псевдоволонтера затримали. Йому оголосили про підозру в незаконному використанні благодійних пожертв під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України). Зараз триває досудове розслідування, встановлюють обставини злочину.

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