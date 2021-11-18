Призер Олімпіади-2020 підписав контракт з промоутером Ломаченка
Промоутерська компанія Top Rank підписала контракт із срібним призером Олімпіади-2020 Кейшоном Девісом
Про це повідомляє офіційний Twitter Top Rank.
22-річний Кейшон Девіс дебютував на професійному рингу на початку 2021 року у легкій вазі (до 61,2 кг). Перші три бої американець провів із компанією Matchroom, якою керує Едді Хірн.
Девіс є срібним призером чемпіонату світу з боксу-2019 та Олімпіади-2020 у Токіо.
З промоутерською компанією Top Rank співпрацює українець Василь Ломаченко.
- Нагадаємо, 9 листопада американський промоутер Боб Арум запропонував Ентоні Джошуа дозволити Тайсону Ф'юрі зустрітися з Олександром Усиком, а потім битися з переможцем їхнього бою.
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