Призер Олімпіади-2020 підписав контракт з промоутером Ломаченка

Про це повідомляє офіційний Twitter Top Rank.



22-річний Кейшон Девіс дебютував на професійному рингу на початку 2021 року у легкій вазі (до 61,2 кг). Перші три бої американець провів із компанією Matchroom, якою керує Едді Хірн.



Девіс є срібним призером чемпіонату світу з боксу-2019 та Олімпіади-2020 у Токіо.



З промоутерською компанією Top Rank співпрацює українець Василь Ломаченко.

???? WE GOT ‘EM ????



Olympic silver medalist @KeyshawnDavis8 & undefeated Junior Welterweight @KelvinDavis_ have officially joined #TeamTopRank.



Both Davis brothers will make their TR debuts on the #LomaCommey card Dec. 11 at MSG. pic.twitter.com/MmIMLv6bJE — Top Rank Boxing (@trboxing) November 17, 2021

Нагадаємо, 9 листопада американський промоутер Боб Арум запропонував Ентоні Джошуа дозволити Тайсону Ф'юрі зустрітися з Олександром Усиком, а потім битися з переможцем їхнього бою.

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