Призначити очільника САП можна за один день, - голова ради громадського контролю НАБУ

Про це в ефірі Еспресо заявив голова ради громадського контролю НАБУ Марк Савчук.

"Ви маєте розуміти, що очільника САП ми можемо призначити буквально за один день. Конкурсна комісія збирається, голосує результати конкурсу. Олександр Клименко набрав більше балів, чим його колега по конкурсу Олег Синюк і він стає прокурором. Все це владі добре відомо, це було відомо до 24 лютого і з цього часу нічого не було зроблено для того, щоб цей конкурс завершити", - сказав він.

На думку Савчука, питання корупції в Україні стало міжнародною повісткою.

"Багато хто спекулює на тому, що хтось працює на Росію, роз'єднує Україну чи її союзників - це дуже наївно так казати, тому що питання допомоги Україні - це не тільки про об'єднання ворога, це про внутрішні питання. Якщо у вас влада іншої країни буде спонсорувати державу, в якій є корупція, то опозиція буде використовувати це і говорити, що ми витрачаємо гроші платників податків на якусь корупцію", - додав очільник РГК.

Він вважає, що поки в Україні корумповані різні представники влади, яких покривають правоохоронні органи, такі розмови будуть вестися.

"Це питання того, як ми реагуємо - якщо ми збираємось від цього закриватися і робити вигляд, що нічого не відбувається - ми будемо зустрічати таку реакцію. Тому що там теж люди боряться за владу і вони також хочуть зберігати кошти своїх платників податків", - підсумував Савчук.

Призначення очільника САП стало умовою для подальшого руху України до ЄС. Переможця конкурсу не можуть призначити з 24 грудня 2021 року. Також закінчення конкурсу стало одним із пунктів заяви президентів Володимира Зеленського і Джо Байдена під час візиту українського гаранта до США у вересні 2021 року.