Призов резервістів до ЗСУ розпочинається 23 лютого

Про це повідомили командування Сухопутних військ ЗСУ у Facebook.



"Президент України видав наказ про призов резервістів на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період. Призову підлягатимуть резервісти від 18 до 60 років. Це будуть як офіцери так і рядовий, сержантський склад. Призов розпочнеться від сьогодні", - йдеться в повідомленні.



Максимальний термін їх служби 1 рік.

Зазначається, що резервісти оперативного резерву першої черги проходитимуть службу у тих військових частинах і за тим фахом, в яких вони проходили службу до цього та підписали контракт для проходження служби в оперативному резерві.

"Для прикладу: під час попередньої служби військовослужбовець був водієм-механіком у військовій частині А0000, тому призиватимуть його в цю ж частину, на цю ж військово облікову спеціальність", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що за призваними резервістами, згідно Закону України зберігатиметься робоче місце та середньомісячна заробітна плата.

Відповідно до наказу Зеленського резервісти оперативного резерву мають самостійно з’явитись у свої військові частини або ТЦК та СП, за телефонним дзвінком або ж отримавши повістку для явки у свій ТЦК.

Якщо резервіст з тих чи інших причин, передбачених законом не може бути призваним, йому необхідно особисто надати підтверджуючі документи. За неявку чи ігнорування виклику передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність.

Довідка: Резервісти оперативного резерву - це військовослужбовці, які звільняються зі строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, які за своїми професійно-психологічними характеристиками і станом здоров’я придатні до служби у військовому резерві та відповідають встановленим вимогам проходження служби у військовому резерві, та набули певної військової облікової спеціальності.

Відповідно до закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку" дозволяє протягом доби призвати резервістів на військову службу в особливий період без оголошення мобілізації. Право оголосити про такий призов має президент України - Верховний Головнокомандувач ЗСУ.

22 лютого стало відомо, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про призов резервістів в особливий період.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb