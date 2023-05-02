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Війна з Росією: хроніка
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OPINION

"... Про Бога забувають, а солдата засуджують"

Борислав Береза
2 травня, 2023 вiвторок
08:03
Погляд Борислав Береза

Війна ще не закінчилася, а солдатів вже судять

"Коли країна в небезпеці, вони кличуть Бога і солдата. Коли небезпека минає, про Бога забувають, а солдата засуджують". Цей вислів часто приписують чилійському диктаторові Авґусто Піночету. Може, і так. Питання в тому, що це правдиві слова.

Але в нас війна ще не закінчилася, а солдатів вже судять.

Війна ще не закінчилася, а солдатів вже судять

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Я вірю, що настане час, коли спаде ця піна і піде у минуле. Я розумію, що герої дочекаються нагород та поваги, а покидьки будуть покарані. Я знаю, що у нас у владі та у спецслужбах немало зрадників та пристосуванців, але я знаю, що так буде не завжди.

Так і буде.

Джерело

Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

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