"... Про Бога забувають, а солдата засуджують"
Війна ще не закінчилася, а солдатів вже судять
"Коли країна в небезпеці, вони кличуть Бога і солдата. Коли небезпека минає, про Бога забувають, а солдата засуджують". Цей вислів часто приписують чилійському диктаторові Авґусто Піночету. Може, і так. Питання в тому, що це правдиві слова.
Але в нас війна ще не закінчилася, а солдатів вже судять.
Війна ще не закінчилася, а солдатів вже судять
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Я вірю, що настане час, коли спаде ця піна і піде у минуле. Я розумію, що герої дочекаються нагород та поваги, а покидьки будуть покарані. Я знаю, що у нас у владі та у спецслужбах немало зрадників та пристосуванців, але я знаю, що так буде не завжди.
Так і буде.
Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України
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