Спочатку спогади. Колись у Радянському Союзі возвеличувати "воїнів-афганців". Навіть потім, у незалежній Україні теж. І пам‘ятник коло Лаври встановили. Це зрозуміло. Декілька моїх знайомих однолітків там загинуло і їх вважали героями. Ці пам‘ятники по всій Україні стоять досі й до них несуть квіти.

І от у 1989 році академік Сахаров дає інтерв‘ю, у якому каже, як радянські солдати розстрілювали своїх, щоб вони не потрапили у полон. А згодом виходить на трибуну З‘їзду народних депутатів СРСР і розповідає, що радянські солдати вбили мільйон мирних афганців під час окупації.

Йому гнівно відповідає з трибуни ветеран афганської війни українець Сергій Червонописький. Червонопиському у 2012 році присвоєно Орден Держави. Він став Героєм України.

Сахаров вибрав один шлях, Червонописький і журналіст "Дождя" - інший

Думаю, Червонописький щиро засуджував Сахарова за неповагу до воїнів-афганців, які виконували наказ. Але правий був Сахаров. Вони вбивали на чужій землі.

Журналіст "Дождя" співчуває "нещасним" російським мобілізованим і думає, як їм допомогти. Бо, мовляв, вони не мали вибору. Мали. Можна було втекти, переховатися, навіть у в‘язницю піти, але не погоджуватися вбивати українців.

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Можна співчувати їм, убивцям, а можна їхнім жертвам — українцям. Це нелегкий вибір.

Адже серед цих вбивць, які стали такими не за власною ініціативою, є друзі, товариші, люди однієї з тобою національності.

Сахаров вибрав один шлях, Червонописький і журналіст "Дождя" - інший.

Можна співчувати їм, убивцям, а можна їхнім жертвам — українцям. Це нелегкий вибір.

Прикро, що сам журналіст, і ті, хто його підтримав, на каналі й у житті не відчувають, що саме образило українців.

Джерело

Про автора. Микола Княжицький, народний депутат України, журналіст.

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