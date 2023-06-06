Микола Княжицький

У Польщі значок про поламку двигуна на панелі зник. Виявляється, справа зовсім не у каталізаторі, а у якості пального.

Так і з культурою. Коли мені розказують, що російська культура величніша і витонченіша, я запитую: а яких громадян вона виховала? Рабів, які терплять тирана і радо за його вказівкою гвалтують і вбивають цивільних у сусідній країні?

Велична культура виховує величні суспільства. Є люди, які й далі звучать, щоб принизити українську культуру і мову. Просто через невігластво і погане виховання.

Тому коли мене запитують: повинен був Бужанський давати інтервʼю українською, чи ні відповідь одна — міг говорити навіть суахілі чи есперанто. А от показувати Бужанського з журналістської точки зору не було жодної причини. Навіщо показувати людину, яка не говорить українською?

Я часто даю інтервʼю польському телебаченню лише через те, що готовий говорити польською. Вони розуміють українську, але без знання польської просто їм був би нецікавим.

Так що проблема не лише у поведінці депутата, а у готовності медіа надавати майданчики "українським" політикам, які не поважають українську мову і культуру, які виховали гуманістів, а натомість більше цінують культуру агресорів і ґвалтівників.

Те саме стосується депутатки Наталія Піпи. Вона має право захищати рідну мову і культуру у рідному місті від впливів культури агресора під час війни.

Не українці цю війну почали.