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Війна з Росією: хроніка
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Про культуру і пальне

Микола Княжицький
6 червня, 2023 вiвторок
07:41
Погляд Микола Княжицький

Повернувся з відрядження у Польщі. Їхав авто. В Україні раптом загорівся у машині сигнал поламки двигуна (чек). У мене вже таке було. На станції сказали, що потрібно міняти каталізатор, але це дорого, тому необовʼязково. Нехай горить собі. Машина ж їде

У Польщі значок про поламку двигуна на панелі зник. Виявляється, справа зовсім не у каталізаторі, а у якості пального. 
Так і з культурою. Коли мені розказують, що російська культура величніша і витонченіша, я запитую: а яких громадян вона виховала? Рабів, які терплять тирана і радо за його вказівкою гвалтують і вбивають цивільних у сусідній країні? 
Велична культура виховує величні суспільства. Є люди, які й далі звучать, щоб принизити українську культуру і мову. Просто через невігластво і погане виховання. 

Тому коли мене запитують: повинен був Бужанський давати інтервʼю українською, чи ні відповідь одна — міг говорити  навіть суахілі чи есперанто. А от показувати Бужанського з журналістської точки зору не було жодної причини. Навіщо показувати людину, яка не говорить українською? 

Я часто даю інтервʼю польському телебаченню лише через те, що готовий говорити польською. Вони розуміють українську, але без знання польської просто їм був би нецікавим. 

Так що проблема не лише у поведінці депутата, а у готовності медіа надавати майданчики "українським" політикам, які не поважають українську мову і культуру, які виховали гуманістів, а натомість більше цінують культуру агресорів і ґвалтівників. 

Те саме стосується депутатки Наталія Піпи. Вона має право захищати рідну мову і культуру у рідному місті від впливів культури агресора під час війни. 

Не українці цю війну почали.

Новини
Культура
Росія
Польща
Микола Княжицький
Слуга народу
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