Почитав трохи про російське товариство "Меморіал", якому цього року поруч з українцями й білорусами вручили Нобелівську премію миру і вважаю, що вони мають усі підстави його отримати.

Виявляється, саме учасники "Меморіалу" були ініціаторами пошуку розстріляних жертв Соловецької тюрми у 1997 році та віднайшли урочище Сандармох. Вони почали розкопки та дослідження і звернулись до СБУ, зрозумівши, що там є багато українців. Таким чином виявивши правду і допомігши ідентифікувати наше "Розстріляне відродження".

За це і постраждали. У 2014-му році один з головних учасників розкопок Дмітрієв на щорічній поминальній зустрічі, яка того року з відомих причин була вже без обов'язкової української делегації, звинуватив владу Росії у нападі на Україну й анексії Криму. Наступного року спробував повторити, але його перервали. А у 2016-му році за анонімним доносом звинуватили у виготовленні дитячої порнографії, шість років мусолили й у 2022-му році впаяли 15 років. Знайома практика з історії українських дисидентів, правда?

Саме учасники "Меморіалу" були ініціаторами пошуку розстріляних жертв Соловецької тюрми у 1997 році та віднайшли урочище Сандармох. Вони почали розкопки та дослідження і звернулись до СБУ, зрозумівши, що там є багато українців. Таким чином виявивши правду і допомігши ідентифікувати наше "Розстріляне відродження"

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Навіть за виявлення правди про Сандармох вони справді заслуговують Нобелівки. Бо цей цинічний розстріл дуже сильно вплинув на українське усвідомлення того, чим саме був СРСР і його правонаступниця Російська Федерація і допоміг дистанціюватись ще більше від них у світоглядному і геополітичному планах.

До речі, Росія чи не єдина країна з усіх радянських республік, яка позитивно відгукується про колишню радянську "тюрму народів" і навіть активно пробує її відновити. І в цьому є велика проблема й іронія, бо росіяни як нація теж немало постраждали від сталінських чисток і червоного терору. У тому ж Сандармоху, здається, росіян було розстріляно втричі більше аніж українців. А ще фінів та безліч інших національностей. Дивно спостерігати, як вони возвеличують Сталіна, який розстрілював їх лікарів, професорів, митців, літераторів та військових, які йому заважали.

Сучасні росіяни отруєні фальшивою історією. Яку їм переписали у спрощеному і перекрученому вигляді й наталували в голову через пропаганду. І тепер їхня Вєлікая Атєчєствєнная існує окремо від Другої світової, наче сферичний кінь у вакуумі

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Є такий термін "отруєння історією". Так от сучасні росіяни отруєні фальшивою історією. Яку їм переписали у спрощеному і перекрученому вигляді й наталували в голову через пропаганду. І тепер їхня Вєлікая Атєчєствєнная існує окремо від Другої світової, наче сферичний кінь у вакуумі.

І навіть тут дивовижно, як брєжнєвську попсову ідеологічну ідею святкувати День перемоги як спосіб гуртувати радянських громадян вони зуміли розкрутити до рівня "пабєдобєсія" і обернули її на зброю, проти України. Не тільки танки, а й ідеологія цієї війни була розконсервована із радянського резерву. Просто "нацистами" призначили нас, українців. Думаю, що від такого повороту подій навіть Брєжнєв би підофігів.