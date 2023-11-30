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OPINION

Про Пушкіна й Овідія: кому пам'ятники ставити?

Юрій Богданов
30 листопада, 2023 четвер
20:02
Погляд Юрій Богданов

Цілком доречним, за логікою захисників "меморіалізації Пушкіна", на території України було б назвати на честь Овідія Назона десь 500 проспектів і встановити 1000 пам'ятників

"Як можна зносити пам'ятник Пушкіну, це шариковщина, нацизм, він великий поет, кококо".

На малюнку знизу поет, на честь якого в Україні названо ціле місто. Овідіополь на Одещині. Так, цю назву місто отримало завдяки Катерині II, але це було насправді цікаве історичне відсилання.

Публій Овідій Назон

Фото: Facebook Юрія Богданова

Бо недалеко від Овідіополя, в сучасному румунському місті Констанца, а тоді, 2 тисячі років тому, в римському місті Тома провів останні роки життя один з найвеличніших поетів свого часу — Публій Овідій Назон. Звісно, навколо самого Овідіополя ще у 18 столітті сформувалася легенда, що насправді ("насправді") Овідія було поховано саме тут. Хоча це, звісно, вигадка. Бо подробиці життя Овідія нам більш-менш відомі. І помер він на території сучасної Румунії.

Але. Можливо — цілком можливо — що Овідій бував на території, яка потім стане Україною. Приблизно як Пушкін, проїздом.

Враховуючи, що латина на історію людства, на історію мов вплинула набагато більше, ніж російська чи українська, а також враховуючи, що Овідій був набагато більш значущим поетом для світової історії, ніж Пушкін, цілком доречним, за логікою захисників "меморіалізації Пушкіна" на території України, було б назвати на честь Назона десь 500 проспектів і встановити 1000 пам'ятників.

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Це я до чого. Так вже склалося що на території України випадково є місто, назване на честь великого римського поета. Який представляв римський імперський проєкт. Але римський імперський проєкт помер 29 травня 1453 року. І ніколи нам не загрожував.

А от російський імперський проєкт, який оспівував Пушкін, і який оспівували через міфологізацію Пушкіна, ще живий. Тому ні, нам не треба 500 проспектів Овідія Назона. І нам не треба жодного деморалізованого Пушкіна. Як мінімум до часу, поки російський імперський проєкт живий. А потім — я впевнений — сама ідея меморіалізації національного поета іншої нації буде виглядати дивно.

Джерело

Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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