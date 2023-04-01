Однак, проблема зовсім не у дефіциті фахівців як ми побачили на прикладі посла в Болгарії, проблема саме в системі функціонування дипломатичної служби.

Три роки тому Український інститут майбутнього разом з тоді ще заступником Кулеби покійним Євгеном Єніним розробляв нову систему оцінки ефективності посольств, оскільки жодної системи оцінки насправді не існує. Тому не важливо чи призначаєте професійного дипломата, чи тренерку з орального сексу — результат обох може бути однаковий.

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Наша модель полягала у такому. У кожній країні й регіоні, де є українське представництво визначити чіткі інтереси, наприклад: розвиток торгівлі, пошук інвестицій, підтримка в ООН, військова підтримка, популяризація іміджу тощо. З кожного з цих інтересів ставляться показники, на які варто вийти, наприклад, розмір залучених інвестицій, чи кількість тих, хто позитивно ставиться до України, згідно з опитуванням, або кількість позитивних голосувань в ООН чи Раді Європи в наших інтересах. Кандидат на посла розробляє і представляє власний план на досягнення цих показників, на підставі чого та ухвалюється рішення про його призначення.

Кандидат на посла розробляє і представляє власний план на досягнення певних показників, на підставі чого та ухвалюється рішення про його призначення

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Щороку формується рейтинг послів, на основі динаміки їх показників. Тобто саме динаміка, а не чисті показники. Наприклад, вашим пріоритетом є підвищення іміджу нашої держави в країні Х, за рік цей рейтинг виріс на 10%, а в інших послів він виріс на 3-5%. Тому навіть якщо підтримка найнижча серед всіх країн — динаміка показує, що посол викладався. Звісно, що формула мала бути зведена, зокрема, і оцінка роботи посольства серед опитаних користувачів. Я особисто виступав ще за жорсткий підхід: найнижчих 5 позицій в рейтингу — звільняти відразу.

Я особисто виступав ще за жорсткий підхід: найнижчих 5 позицій в рейтингу — звільняти відразу

Ми активно розробляли цю модель. Ілія Куса навіть почав формувати національні інтереси по кожній країні та регіону. Але пізніше Євген перейшов на роботу в МВС і все заглухло. А в березні 2022 року наш посол в Іспанії не брав трубку від іспанського МВС, який хотів надати свої бази відпочинку для українських інтернатів. На моє питання, чому він ігнорує іспанський МВС посол сказав мені — хай пишуть офіційного листа...

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Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист